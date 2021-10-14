Эксперты не раз говорили, что купленные в магазине джинсы, футболку или нижнее бельё нельзя сразу одевать, их нужно вначале выстирать. В противном случае, это может увеличить риск отёка гениталий, грибковых инфекций и маститов.

Купленное в каком-нибудь модном магазине нижнее бельё выглядит абсолютно чистым и свежим. Однако мы должны обязательно положить его в стиральную машину и хорошенько простирнуть перед тем, как надеть. В противном случае, нам грозит риск раздражений кожи и инфекций, как утверждают биохимики, которые провели исследование с участием около 1 000 потребителей.31% и из них заявили, что никогда не стирают новое нижнее бельё перед тем, как одеть его. Эксперты предупреждают, что ношение этого белья может оказать очень серьёзное воздействие на здоровье кожи, начиная от контактного дерматита и заканчивая отёком влагалища. Они также подчеркивают, что отказ от стирки новых брюк может приводить к появлению грибковых инфекций в генитальной зоне. Вполне возможно, что эти брюки ранее примеряли другие потребители. Что же касается не постиранных бюстгальтеров, то они могут спровоцировать мастит.Ношение нестиранной одежды любого вида несет в себе риски, но наибольшую опасность представляет нижнее бельё, которое не отправилось в стиральную машину сразу после покупки. При его изготовлении использовались жёсткие химические вещества, способные вызвать раздражения в интимных зонах. В некоторых магазинах это бельё на полках подвергается грибковым и бактериальным заражениям, пишет The Daily Mail.