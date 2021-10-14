Репа в последнее время не слишком часто используется на кухне, а между тем она годится для приготовления множества блюд, которые разнообразят осенний рацион. Супы, рагу, салаты и деруны с репой получаются восхитительными.
Рагу с грибами
Ингредиенты:
– 450 г говядины;
– 1 луковица;
– 250 г шампиньонов;
– 2 ст. л. олив. масла;
– несколько веточек розмарина;
– соль, перец — по вкусу;
– 2 ст. л. муки;
– 1 ст. л. томат. пасты;
– 120 мл сух. кр. вина;
– 300 г репы;
– 1 морковь;
– 900 мл говяж.бульона.
Приготовление: нарежьте мясо крупными кусочками, лук — мелкими кубиками, а грибы — четвертинками. В сотейнике, кастрюле или казане разогрейте масло на среднем огне. Выложите говядину, лук и шампиньоны. Добавьте мелко нарезанный розмарин, соль и перец. Обжаривайте, помешивая, около 8–10 минут, пока мясо не подрумянится со всех сторон.
Введите муку и томатную пасту и готовьте минуту, помешивая. Влейте вино и тушите еще минуту. Выложите репу и морковь, очищенные и нарезанные крупными кусочками. Добавьте бульон.
Тушите под крышкой примерно 30–40 минут, пока мясо и овощи не станут мягкими.
С курицей и грушей
Ингредиенты:
– 3 ст. л. оливкового масла;
– 4 кур.бедрышка со шкуркой;
– соль, перец — по вкусу;
– 1 луковица;
– 1 груша;
– 200 г репы;
– 4 зуб, чеснока;
– 120 мл сух. бел. вина;
– несколько веточек тимьяна.
Приготовление: в сковороде на среднем огне разогрейте ложку масла. Натрите куриные бедрышки солью и перцем и выложите в сковороду шкуркой вниз. Готовьте 10–12 минут, не переворачивая, пока кожица не станет румяной.
Тем временем нарежьте лук тонкими полосками, а очищенные грушу и репу — маленькими кубиками. Переложите курицу на тарелку. В той же сковороде разогрейте оставшееся масло.
Бросьте в сковороду лук, грушу, репу, мелко нарезанный чеснок и приправьте солью и перцем. Обжаривайте, помешивая, 15–20 минут, пока груша и репа не смягчатся.
Влейте в сковороду вино, добавьте тимьян и выложите курицу шкуркой вверх. Готовьте около 10 минут. Вино должно почти полностью выпариться, а курица — хорошенько прожариться.
Суп-пюре с яблоком
Ингредиенты:
– 2 ст. л. олив. масла;
– 1 луковица;
– 2 зуб. чеснока;
– 680 г репы;
– 220 г кисло-сладких яблок;
– 2 ст. л. коричн. сахара;
– 1,5 ч. л. соли;
– 0,7 ч. л. перца и столько же корицы;
– 950 мл кур. или овощ. бульона;
– 3 ст. л. жирн. сливок.
Приготовление: в сотейнике разогрейте масло на среднем огне. Выложите нарезанный кубиками лук и измельченный чеснок и обжаривайте около 5 минут. Очистите репу и яблоки и нарежьте кусочками. Выложите их к овощам, добавьте сахар, соль, перец, корицу и готовьте пару минут.
Влейте бульон и доведите до кипения. Убавьте огонь, немного прикройте сотейник крышкой и варите примерно 20 минут. Репа и яблоки должны стать мягкими.
Снимите с огня и пюрируйте суп блендером. Добавьте сливки и тщательно перемешайте.
Деруны
Ингредиенты:
– 450 г картофеля;
– 250 г репы;
– соль, перец — по вкусу;
– несколько ст. л. раст. масла.
Приготовление: очистите картошку и репу, натрите на крупной терке. Хорошенько отожмите овощи, чтобы убрать лишнюю жидкость. Добавьте соль и перец, перемешайте.
В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Сформируйте из овощной смеси оладьи и выложите на сковороду. Обжаривайте с каждой стороны примерно по 10 минут.
Переложите готовые деруны на бумажное полотенце, чтобы стек жир.