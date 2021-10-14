Репа в последнее время не слишком часто используется на кухне, а между тем она годится для приготовления множества блюд, которые разнообразят осенний рацион. Супы, рагу, салаты и деруны с репой получаются восхитительными.

Рагу с грибами



С курицей и грушей

Суп-пюре с яблоком

Деруны

Ингредиенты:– 450 г говядины;– 1 луковица;– 250 г шампиньонов;– 2 ст. л. олив. масла;– несколько веточек розмарина;– соль, перец — по вкусу;– 2 ст. л. муки;– 1 ст. л. томат. пасты;– 120 мл сух. кр. вина;– 300 г репы;– 1 морковь;– 900 мл говяж.бульона.Приготовление: нарежьте мясо крупными кусочками, лук — мелкими кубиками, а грибы — четвертинками. В сотейнике, кастрюле или казане разогрейте масло на среднем огне. Выложите говядину, лук и шампиньоны. Добавьте мелко нарезанный розмарин, соль и перец. Обжаривайте, помешивая, около 8–10 минут, пока мясо не подрумянится со всех сторон.Введите муку и томатную пасту и готовьте минуту, помешивая. Влейте вино и тушите еще минуту. Выложите репу и морковь, очищенные и нарезанные крупными кусочками. Добавьте бульон.Тушите под крышкой примерно 30–40 минут, пока мясо и овощи не станут мягкими.Ингредиенты:– 3 ст. л. оливкового масла;– 4 кур.бедрышка со шкуркой;– соль, перец — по вкусу;– 1 луковица;– 1 груша;– 200 г репы;– 4 зуб, чеснока;– 120 мл сух. бел. вина;– несколько веточек тимьяна.Приготовление: в сковороде на среднем огне разогрейте ложку масла. Натрите куриные бедрышки солью и перцем и выложите в сковороду шкуркой вниз. Готовьте 10–12 минут, не переворачивая, пока кожица не станет румяной.Тем временем нарежьте лук тонкими полосками, а очищенные грушу и репу — маленькими кубиками. Переложите курицу на тарелку. В той же сковороде разогрейте оставшееся масло.Бросьте в сковороду лук, грушу, репу, мелко нарезанный чеснок и приправьте солью и перцем. Обжаривайте, помешивая, 15–20 минут, пока груша и репа не смягчатся.Влейте в сковороду вино, добавьте тимьян и выложите курицу шкуркой вверх. Готовьте около 10 минут. Вино должно почти полностью выпариться, а курица — хорошенько прожариться.Ингредиенты:– 2 ст. л. олив. масла;– 1 луковица;– 2 зуб. чеснока;– 680 г репы;– 220 г кисло-сладких яблок;– 2 ст. л. коричн. сахара;– 1,5 ч. л. соли;– 0,7 ч. л. перца и столько же корицы;– 950 мл кур. или овощ. бульона;– 3 ст. л. жирн. сливок.Приготовление: в сотейнике разогрейте масло на среднем огне. Выложите нарезанный кубиками лук и измельченный чеснок и обжаривайте около 5 минут. Очистите репу и яблоки и нарежьте кусочками. Выложите их к овощам, добавьте сахар, соль, перец, корицу и готовьте пару минут.Влейте бульон и доведите до кипения. Убавьте огонь, немного прикройте сотейник крышкой и варите примерно 20 минут. Репа и яблоки должны стать мягкими.Снимите с огня и пюрируйте суп блендером. Добавьте сливки и тщательно перемешайте.Ингредиенты:– 450 г картофеля;– 250 г репы;– соль, перец — по вкусу;– несколько ст. л. раст. масла.Приготовление: очистите картошку и репу, натрите на крупной терке. Хорошенько отожмите овощи, чтобы убрать лишнюю жидкость. Добавьте соль и перец, перемешайте.В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Сформируйте из овощной смеси оладьи и выложите на сковороду. Обжаривайте с каждой стороны примерно по 10 минут.Переложите готовые деруны на бумажное полотенце, чтобы стек жир.