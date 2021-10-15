Полный курс вакцинации от COVID-19 в Украине прошел только каждый пятый взрослый.

Об этом во время онлайн-брифинга 13 сентября сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.- Центральная Украина является наиболее защищенной в плане уровня вакцинации. В Киеве, например, уровень вакцинации обеими дозами достиг 39%. Это самый большой показатель. Каждый четвертый взрослый в Украине вакцинирован по крайней мере одной дозой. Это неплохой промежуточный показатель для Украины. То есть уже четверть. Каждый пятый взрослый в Украине уже получил полный курс вакцинации. Это неплохой промежуточный этап, но нам нужно двигаться дальше и увеличивать уровень своей защиты. Каждая вакцина, которая сейчас есть в Украине, – эффективна, безопасна и одобрена ВОЗ, - подчеркнул он, добавив, что при вакцинации риск госпитализации и смертности уменьшается более чем в 10 раз.Ганиченко также отметил, что в Закарпатской области один из самых низких уровней вакцинации в Украине.В то же время, по его словам, темпы вакцинации в Украине показывают положительную динамику.- Она не слишком высокая пока – плюс 6% за последние семь дней, но это положительная динамика, - добавил он.