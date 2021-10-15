В Иоанно-Богословском храме в первый четверг каждого месяца традиционно поминают погибших во время боевых действий на востоке Украины. В сентябре в зоне ООС погибли семь солдат, однако на панихиде прозвучали имена девяти бойцов – двое солдат погибли в последние дни августа.

В зоне боевых действий на востоке страны увеличилось количество обстрелов, в сентябре их зафиксировано 222, что на 40 больше, чем в августе. Среди погибших – и житель Харьковской области Виктор Молостов. Он этнический русский, но большую часть жизни прожил в Новоалександровке Красноградского района.– 26 сентября во время выполнения боевой задачи в зоне ответственности оперативного командования «Восток» Виктор подорвался на вражеском взрывном устройстве, – говорит руководитель Северо-Восточного отдела Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова. – Похоронили Виктора в Новоалександровке. У него остались жена и двое детей.На этот раз в общей молитве вспоминали не только воинов, погибших во время боевых действий, но также курсантов и членов экипажа самолета Ан-26, погибших в прошлом году в авиакатастрофе неподалеку от Чугуева.– Это большая потеря, большая боль, потому что каждая жизнь, особенно молодая – это огромный потенциал, который может быть раскрыт в пользу семьи, города, страны. И когда все так обрывается – это неправильно, это несправедливо, – считает курсант ХНУВС им. Ивана Кожедуба Матвей Борисовский.Панихиду отслужили на территории храма святого Иоанна Богослова около мемориала, посвященного памяти земляков, погибших за все годы войны в Донбассе.– Когда мы чтим память воинов, становится понятно, как мы, Вооруженные силы, руководство тех или иных подразделений, товарищи и все гражданское общество относится к каждому воину, в каждой судьбе. Мы ценим каждую жизнь. Каждая жизнь незаменима. Не будет другого ребенка у того родителя, который потерял своего сына, – говорит настоятель храма святого Иоанна Богослова отец Виктор Маринчак.Тех, кто выбрал целью своей жизни защищать Родину, ничто не в силах остановить.– Я четко стоял на своем, гнул свою линию. Даже родители были против, советовали поступать в гражданский вуз, а я сказал, что хочу только в этот. Я мечтал о небе и выбрал университет воздушных сил сознательно. Надеюсь выучиться и стать военным летчиком, – признается Матвей Борисовский.