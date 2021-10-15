В этом году на Харьковщине по сравнению с прошлым годом заметно выросло количеств браков. Чем вызвана такая активность молодоженов и какую роль здесь сыграл Ковид, выяснял «Вечерний Харьков».

За восемь месяцев 2021 года органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины зарегистрировано почти 140 тысяч браков. Это на 35% больше, чем в прошлом году, сообщает Министерство юстиции.Кстати, Харьковщина вошла топ-5 областей с наибольшим числом зарегистрированных в нынешнем году браков.Так, наибольшее количество актовых записей о браке составлено отделами государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева – 16591 в 2021 году, тогда как в 2020-м — 11728, в Днепропетровской области (в 2020-м – 8593, в 2021-м – 12106), Одесской (в 2020-м – 7237, в 2021-м – 10 029), Харьковской (в 2020-м – 7242, в 2021-м – 9979) и Львовской (в 2020-м – 7431, в 2021-м – 9452) областей.Декан гуманитарно-правового факультета Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», кандидат психологических наук, доцент Максим Жидко объясняет такую активность молодоженов несколькими причинами.– Первая – выдалось окошко между волнами пандемии, существенно ослабили ограничения и люди, откладывавшие бракосочетание из-за того, что для них было важно празднование, решили воспользоваться шансом. То есть мы имеем сочетание обычной активности плюс накопившейся за время пандемии, – поделился своими умозаключениями с «Вечерним Харьковом» психолог. – Второе – карантин, хроническая угроза жизни и меняющийся мир заставили некоторых людей существенно пересмотреть систему ценностей и смыслов. Возможно, для некоторых «гражданских» супругов это послужило стимулом для того, чтобы официально оформить отношения. И третье – возможно, мы имеем дело с тем, что в брак вступает поколение из крупных городов Украины, которое в целом переосмыслило ценность института брака и семьи.Кстати, за последние 30 лет количество браков в Украине сократилось в три раза. В 2020 году было официально зарегистрировано 167,9 тысячи браков, тогда как в 1991 году — 493 тысячи.