Театр «P.S.» презентует спектакль «Оргия». Постановка по пьесе Леси Украинки далась очень непросто, но работать с материалом такого мощного драматурга интересно, говорят создатели спектакля.

Премьера пройдет в рамках проекта «Шляхи рівняйте духові Його. Леся Украинка: погляд зі сходу», посвященного 150-летию гениальной писательницы. Премьера спектакля «Оргия» станет завершающим аккордом насыщенной событиями программы проекта.Про словам руководителя проекта «Шляхи рівняйте духові Його», директора программ театра «P.S.» Кирилла Лукаша, эта пьеса очень мало ставилась – у нее почти нет сценической истории. В сюжете речь идет о Древней Греции и Древнем Риме, но этот материал очень социальный, украинский, знаковый и сегодня.– Обсуждая, какую пьесу хотели бы представить как часть проекта, мы остановились именно на «Оргии», – делится режиссер спектакля художественный руководитель театра «P.S.», главный режиссер Харьковского государственного академического театра имени Шевченко, заслуженный деятель искусств Украины Степан Пасечник. – Тогда мне казалось, что все-таки будет немного легче. Я третий раз работаю с материалами Леси Украинки, но каждый раз это страшно неожиданные вещи. Это настолько мощный драматург своей мыслью и вертикалью, что когда работаешь над ее материалом, поначалу кажется, что ты будто все осознаешь, представляешь и знаешь, как это делать. Но когда сталкиваешься с материалом напрямую, оказывается, что этот драматург и его текст требуют тотального существования, тотальной честности, тотальной репетиции, тотального слуха. Казалось бы, то, что заложено в сюжете «Оргии» и в истории, которая происходит – а там параллельно и драма творца, и драма любви, и трагедия мировоззрения, – лежит на поверхности. Но прийти к тому, чтобы это звучало, оказалось немного сложнее, чем мы надеялись. Не так однозначны и герои, и их поступки. Да, этот материал дается непросто. Но когда встречаешься с настоящим, даже когда это сложно – это классно.Зрителю после просмотра спектакля будет о чем задуматься.– О проблеме выбора, проблеме встречи с собой, о том, что такое дружба и что такое власть, являются ли героями те, кого мы таковыми считаем и все ли героические поступки выглядят как героические. Если такие или подобные мысли и вопросы возникнут у зрителя нашего спектакля – я буду счастлив, – говорит Степан Пасечник.Любителям и профессионалам будет интересна и работа в спектакле «Оргия» главного художника Харьковского государственного академического театра кукол им. В. Афанасьева Натальи Денисовой.– Спектакль стал первым опытом сотрудничества Степана Пасечника и Натальи Денисовой, и эта совместная работа двух мастеров будет долгожданной для зрителей и театралов, – замечает Кирилл Лукаш.Как сообщил руководитель проекта, премьера «Оргии» состоится 16 октября, после чего пройдут четыре благотворительных показа – для творческой молодежи, сделают для военных, один – для полицейских.