Британские специалисты пояснили, что часто люди не догадываются о развитии диабета, так как некоторые первые его признаки не связывают именно с этим заболеванием.

Об этом сообщает Express.Первым из них выступает чувство покалывания в ногах и пальцах. Это связано с повреждением нервных окончаний в следствии повышения в крови уровня глюкозы. Вторым сигналом может стать необъяснимый и частый зуд кожных покровов. А третьим — появление шишек и синяков, заживление которых происходит дольше, чем обычно.Во всех этих случаях симптомы могут указывать и на другие проблемы со здоровьем. В частности, они могут быть связаны с обилием углеводов в рационе человека.«Если у вас наблюдаются некоторые из этих незаметных симптомов, попробуйте низкоуглеводную диету на основе белков и зеленолистных овощей. Также стоит воздержаться от сладких напитков и пить не менее 2 литров воды в течение нескольких дней, чтобы проверить, уйдут ли симптомы», — отмечается в сообщении.Однако, лучшим выходом при появлении подобных признаков, выступает консультация у врача.