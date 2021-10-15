Нет ковидного сертификата – иди пешком. Кабмин ужесточил правила проезда в желтой, оранжевой и красной зонах эпидемической опасности. Что думают об этом харьковчане?

Что нужно для межобластных перевозок

Не хотят вакцинироваться, пусть ходят пешком?



Видели, что творится в поликлиниках?

Правительство внесло изменения в постановление о карантине. С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в желтой, оранжевой и красной зонах будут разрешены при наличии у водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров подтверждения отсутствия коронавируса. Соответствующее решение 11 октября принял Кабмин.– Наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, которые бы подтверждали их Covid-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта, – отметил министр охраны здоровья Виктор Ляшко.Новые правила коснутся регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения. Городских и внутриобластных перевозок правила не коснутся.Перевозки между областями разрешат, если будут следующие документы:– документ о полном курсе вакцинации или документ о получении одной дозы вакцины для регионов желтого уровня эпидемической опасности;– международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса одной дозой однодозовой вакцины или двумя дозами двухдозовой вакцины, которые разрешены Всемирной организацией здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях; отрицательный результат ПЦР-теста или подтверждение выздоровления человека после коронавируса (подтверждение в приложении «Дія»);– отрицательный результат ПЦР-тестирования на Covid-19 или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который действует 72 часа.– Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик, — подчеркнули в Министерстве охраны здоровья.Харьковчане восприняли новость неоднозначно: одни инициативу Минздрава поддерживают, другие возмущены давлением на непривитых граждан.– Правильно делают – умные, адекватные люди уже давно вакцинировались. Никаких проблем им это не доставит, а вот антивакцинаторов, может, заставит пересмотреть свою позицию, – говорит лаборант Неля.– Не хотят вакцинироваться – пусть ходят пешком. Все правильно. Почему я должен рисковать своим здоровьем, сидя рядом с непривитым пассажиром. Еще и наверняка с маской на подбородке, как любят наши граждане, – считает снабженец Георгий.– Я не антивакцинатор, у нас вся семья привилась. Но нужно же уважать мнение и права всех людей. Поскольку вакцина до конца не изучена, поскольку никто не может прогнозировать, как она реально отразится на состоянии человека в дальнейшем, он вполне может сомневаться, стоит ли ему прививаться. Это его право. К тому же у меня масса знакомых, которые переболели, но к врачу не обращались, то есть официального подтверждения не имеют. Им нет необходимости сейчас вакцинироваться. Моя коллега, например, очень тяжело перенесла первую дозу вакцины, сказала, что вторую, хоть стреляйте, делать не буду. Зачем же этих людей ограничивать в правах? Как по мне, это неправильные методы, – высказывает свое мнение сотрудник частной компании Николай. – Просто нужно усилить контроль за ношением масок. И контролировать это должны не какие-то там проверяющие или водитель, а сами пассажиры.– У меня противопоказания к вакцинации. Чтобы подтвердить свой «статус», я должна взять соответствующую справку у семейного врача. А вы видели, что творится в поликлиниках? Живые очереди из кашляющих, чихающих, хрипящих пациентов, и там нужно провести не один час, чтобы попасть на прием. Как вы считаете, стоит мне туда соваться ради этой справки? Вот и я думаю, что ни в коем случае. Как мне быть? В конце месяца необходимо ехать на конференцию в Киев. На чем прикажете добираться, если ни в поезд, ни в самолет, ни в автобус меня не пустят. Ну сделайте в таком случае тесты бесплатными. Это просто издевательство над людьми и нарушение прав человека, – возмущается менеджер Полина.