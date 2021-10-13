Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Вот так проходят тренировки паралимпийцев по фехтованию.Пока городские власти пиарятся фоточками с серебряными призёрами параолимпиады в Токио, условия для тренировок харьковских победителей оставляют желать лучшего.Зал для тренировок находится на третьем этаже в специальной школе #8, инвалидам-колясочникам приходится каждый день подниматься и спускаться по лестнице в связи с отсутствием лифта.Это однозначно требует посторонней физической помощи и крепких колясок. Кстати, шахту для лифта сделали несколько лет назад, но так и не довели до ума. В школе две таких шахты, но без самих лифтов и уже, по словам инспекции, в аварийном состоянии.Выделение средств на установку лифтов помогло бы не только параолимпийцам, но и всем детям школы, среди которых также есть инвалиды-колясочники и те, которым сложно передвигаться», сказано в комментарии к выложенным фото- и видеоматериалам.