Мультиваркой сегодня никого не удивишь. Однако производители продолжают придумывать новинки с разными удивительными функциями и режимами. Как при покупке сберечь нервы и деньги?

Проверьте цену и отзывы на конкретную модель в интернете – это в большинстве случаев убережет от покупки заведомо неудачной мультиварки: если у нее есть системные недостатки, то отзывы это отразят; если она обычная и не отличается ничем выдающимся, но в целом за свои деньги вполне качественная — тоже.Обратите внимание на меню и панель управления. Если они на иностранном языке, это говорит о том, что мультиваркой будет неудобно пользоваться, особенно если у нее много программ. Это также свидетельствует о том, что техника либо «серая», и ее происхождение и безопасность не могут быть подтверждены сертификатами, либо модель из очень-очень старой партии: лет 7–10 назад меню мультиварок даже вполне уважаемых производителей не содержали перевода. А очень старая техника, которая залежалась на складе, может преподнести сюрприз: электронная начинка и материалы корпуса могли пострадать. Инструкция и книга рецептов тоже должны быть на понятном вам языке.Принюхайтесь – резкий запах пластика или силиконового уплотнительного кольца может выветриться при использовании, а может и остаться. Партию «пахучих» мультиварок могли забраковать и «выбросить» по дешевке. А вам в ней еду готовить.Возьмите чашу в руки – она должна быть ощутимо тяжелой или хотя бы средней тяжести. Толщина дна — не меньше 3-4 мм, стенок — не меньше 2–3 мм, а лучше больше. Тонкая и легкая чаша быстро выйдет из строя, одно только антипригарное покрытие должно быть обязательно нанесено в несколько слоев. Сложная структура дна — например, ромбовидная или сотовая — это плюс. Наличие у чаши не нагревающихся ручек или прихваток в комплекте — двойной плюс.Обратите внимание на антипригарное покрытие чаши – у большинства дешевых мультиварок оно из тефлона, есть буквально несколько моделей в этой ценовой категории с керамическим покрытием. Антипригарные свойства тефлона не хуже, но керамика прочнее и вообще говорит о том, что изначально мультиварка принадлежит не к эконом-классу, а к среднему ценовому сегменту. Часто высокопрочное покрытие имеет необычный цвет: бронзовый, коричневый, серый, красноватый, нередко оно или очень глянцевое, или с вкраплениями — зернистое.Энергично потрите надписи, логотип и рисунки на корпусе – абсолютно реальны случаи, когда они стираются пальцем. Уровень такой техники не стоит проверять за свои деньги.Экран – если он несъемный (нет клапанов, при нажатии на которые он отсоединяется) – пользоваться мультиваркой неудобно: не сможете содержать ее в чистоте.Максимальная потребляемая мощность. Средний показатель для моделей эконом-сегмента — 700 Вт. Если мощность выше — это хорошо, прибор будет быстро разогреваться и хорошо обжаривать. Если мощность 600 Вт и ниже, то прибор подойдет для варки, тушения, томления, но обжарить в нем мясо или овощи для супа будет трудно, выпечка тоже может не получиться.