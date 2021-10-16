В государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» прошла комплексная инспекторская проверка оперативно-служебной и финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Члены комиссии проверили устранение недостатков, выявленных в ходе последней комплексной инспекторской проверки учреждения, а также состояние устранения недостатков, обнаруженных во время инспектирования эффективности деятельности учреждения работниками отдела организационного обеспечения пенитенциарных инспекций Управления пенитенциарных инспекций.Так, представители отдела социально-воспитательной работы и обеспечения прав осужденных межрегионального управления провели ведомственную проверку деятельности отдела социально-воспитательной и психологической работы.Проверяющие осмотрели кабинет психолога, комнату психоэмоциональной разгрузки, класс подготовки осужденных к освобождению, отделения социально-психологической службы, помещения для доступа в интернет и телефонной связи с помощью IP-телефонии.Была проверена работу по внедрению и реализации подсистемы «Кассандра» Единого реестра осужденных и лиц, заключенных под стражу. Акцентировано внимание на полноте и качестве формирования оценок риска совершения повторного уголовного преступления. Также была отмечена необходимость своевременного проведения промежуточной оценки.По состоянию на 7 октября к подсистеме «Кассандра» учреждение внесло 394 оценки рисков совершения повторного уголовного преступления осужденными, в том числе: первых – 311, промежуточных – 62, итоговых – 21.Также был проведен сбор личного состава по сигналу «Буря», осуществлен смотр лиц рядового и начальствующего состава, проверено наличие служебных удостоверений и жетонов, содержание тревожных чемоданов согласно описанию экипировки.При подведении итогов комплексного инспектирования был представлен развернутый анализ организации оперативно-служебной и финансово-хозяйственной деятельности учреждения.Заместитель начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Руслан Гавриков и члены комиссии предоставили методические рекомендации по линиям служб.Работа учреждения признана удовлетворительной.