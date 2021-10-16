Минздрав предложил упростить доступ к вакцинации, разрешив медсестрам и медбратьям делать прививки без привлечения врача.

Об этом сообщил пресс-центр ведомства.Уже подготовлены правки в приказ Минздрава, регламентирующий процедуру вакцинации. Сейчас изменения находятся на стадии общественного обсуждения.Проводить вакцинацию хотят разрешить медработникам, имеющим образовательную степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство"."К проведению прививок в Украине будут допущены медсестры и медбратья, которые пройдут специальную подготовку по организации и техники проведения прививок, а также обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину", - пояснили в Минздраве.В то же время за человеком остается право выбора - согласиться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или нет.Также определен перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным.