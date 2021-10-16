Ликбез по-румынски – теперь в Украине. В правительстве решили мотивировать многодетные семьи водить своих детей в школу. Только в этом случае они cмогут рассчитывать на государственную помощь. Эту норму позаимствовали в Румынии, где она работает в отношении многочисленного ромского населения.В последнее время порядок назначения государственной социальной помощи для определенных категорий граждан категории претерпел некоторые изменения.
– Введен единый подход в назначении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и одиноким матерям. Если раньше не учитывалось их имущественное состояние, то сейчас это привели к общему знаменателю. То есть порядок назначения помощи – один для всех, – говорит директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.
Получили право на помощь многодетные семьи, которые имеют в собственности еще одно жилье.
– Раньше, независимо от количества детей в семье, помощь предоставлялась на одно жилье. Сейчас если малообеспеченная или многодетная семья имеет в собственности не одно жилье, то расчет идет в соответствии с социальным нормативом, то есть 13,65 квадратных метра на одного члена семьи плюс дополнительно 35, 22 квадратных метра – на семью. И это учитывается при назначении льготы. Можно иметь не одну квартиру, а две, например, но если жилая площадь отвечает нормативу – государственная помощь будет назначена.
Внесены изменения и для граждан, состоящих на учете в центре занятости.
– Если человек состоит на учете в центре занятости более 12 месяцев и не может трудоустроиться, то раньше ему насчитывали доход на уровне 0,5 минимальной заработной платы. То есть вы не работаете, по сути, имеете нулевой доход, но считается, что три тысячи получаете. И исходя из этой суммы дохода насчитывают социальную помощь. Сегодня эта цифра изменена и составляет 0,25 от средней заработной платы, – уточняет Юрий Шпарага.
Предусмотрено прекращение выплаты помощи семьям, если дети не посещают заведение образования.
– Такая норма для Украины – новинка. Она действует в Румынии, где государство таким образом мотивировало ромское население водить детей в школу. Теперь такая такая норма действует и в Украине, – говорит чиновник.
Кроме того, предусмотрена возможность назначать помощь малообеспеченным семья независимо от оплаты ЕСВ.
– Раньше, если вы не платите единый социальный взнос на протяжении трех месяцев, государственная помощь вам не назначается. Сегодня эта норма отменена, – отмечает директор департамента.
Также Юрий Шпарага напомнил, что с 13 июля 2021 года введена выплата социальных стипендий для детей умерших участников Революции достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны.
– Норма вводится до окончания детьми обучения в заведении образования, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, – говорит он. – Размер стипендий курсантам или студентам заведений профессионального, предвысшего образования составляет 890 гривен, вузов – 1180 гривен.
С 17 августа 2021 года повышен размер помощи детям до восьми лет, инвалидность которых связана с ранением от взрывоопасных предметов.
– Это абсолютно новая норма, связанная с тем, что сегодня Украина находится фактически в состоянии войны. Это порядка 650 гривен дополнительно, – уточняет чиновник.
Для справки
По информации Юрия Шпараги, на сегодняшний день государственную социальную помощь в Харьковской области получают 117 200 человек на общую сумму 2 млрд 700 млн гривен.
– Это помощь семьям с детьми, помощь малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства, – говорит чиновник.