Ликбез по-румынски – теперь в Украине. В правительстве решили мотивировать многодетные семьи водить своих детей в школу. Только в этом случае они cмогут рассчитывать на государственную помощь. Эту норму позаимствовали в Румынии, где она работает в отношении многочисленного ромского населения.

Для справки

В последнее время порядок назначения государственной социальной помощи для определенных категорий граждан категории претерпел некоторые изменения.– Введен единый подход в назначении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и одиноким матерям. Если раньше не учитывалось их имущественное состояние, то сейчас это привели к общему знаменателю. То есть порядок назначения помощи – один для всех, – говорит директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.Получили право на помощь многодетные семьи, которые имеют в собственности еще одно жилье.– Раньше, независимо от количества детей в семье, помощь предоставлялась на одно жилье. Сейчас если малообеспеченная или многодетная семья имеет в собственности не одно жилье, то расчет идет в соответствии с социальным нормативом, то есть 13,65 квадратных метра на одного члена семьи плюс дополнительно 35, 22 квадратных метра – на семью. И это учитывается при назначении льготы. Можно иметь не одну квартиру, а две, например, но если жилая площадь отвечает нормативу – государственная помощь будет назначена.Внесены изменения и для граждан, состоящих на учете в центре занятости.– Если человек состоит на учете в центре занятости более 12 месяцев и не может трудоустроиться, то раньше ему насчитывали доход на уровне 0,5 минимальной заработной платы. То есть вы не работаете, по сути, имеете нулевой доход, но считается, что три тысячи получаете. И исходя из этой суммы дохода насчитывают социальную помощь. Сегодня эта цифра изменена и составляет 0,25 от средней заработной платы, – уточняет Юрий Шпарага.Предусмотрено прекращение выплаты помощи семьям, если дети не посещают заведение образования.– Такая норма для Украины – новинка. Она действует в Румынии, где государство таким образом мотивировало ромское население водить детей в школу. Теперь такая такая норма действует и в Украине, – говорит чиновник.Кроме того, предусмотрена возможность назначать помощь малообеспеченным семья независимо от оплаты ЕСВ.– Раньше, если вы не платите единый социальный взнос на протяжении трех месяцев, государственная помощь вам не назначается. Сегодня эта норма отменена, – отмечает директор департамента.Также Юрий Шпарага напомнил, что с 13 июля 2021 года введена выплата социальных стипендий для детей умерших участников Революции достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны.– Норма вводится до окончания детьми обучения в заведении образования, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, – говорит он. – Размер стипендий курсантам или студентам заведений профессионального, предвысшего образования составляет 890 гривен, вузов – 1180 гривен.С 17 августа 2021 года повышен размер помощи детям до восьми лет, инвалидность которых связана с ранением от взрывоопасных предметов.– Это абсолютно новая норма, связанная с тем, что сегодня Украина находится фактически в состоянии войны. Это порядка 650 гривен дополнительно, – уточняет чиновник.По информации Юрия Шпараги, на сегодняшний день государственную социальную помощь в Харьковской области получают 117 200 человек на общую сумму 2 млрд 700 млн гривен.– Это помощь семьям с детьми, помощь малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства, – говорит чиновник.