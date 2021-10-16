Около подъезда одной из салтовских многоэтажек – небывалый ажиотаж. Бабушки-старушки живо обсуждают заманчивое предложение – ежемесячно на протяжении двух лет получать продуктовые наборы в обмен на паспортные данные. Чем может обернуться такой change, выяснял «Вечерний Харьков».

Время идет, а обещанного нет



Аферисты могут оформить микрозайм



Собирают деньги, а потом исчезают

Новость принесла «вроде как знакомая» женщина из соседнего дома, которая и вызвалась собрать информацию по просьбе вовсе незнакомой женщины из другого соседнего дома. Хотите получать продуктовые наборы, включающие традиционную гречку (ну, как же без нее), сгущенное молоко, постное масло, колбасу, консервы – аж до самых президентских выборов, то есть на протяжении двух лет? Тогда нужно записаться (чтобы было понятно, кому и куда доставлять провиант), предоставив... паспортные данные.Бабулькам, едва сводящим концы с концами на одну пенсию, такие деликатесы, да еще каждый месяц и не снились. А посему, забыв, что «в боку колет – сил нет», «ноги отнимаются и колени крутит», «голова крутиться, аж хитає», «тиск скаче, як скажений», похватали свои палки и живенько поковыляли домой за документами.Время идет, продукты с каждым днем дорожают, а известий об обещанных подарках нет как нет. Бабульки забеспокоились. Стали припоминать: а кто же, собственно, продукты раздавать-то должен? И не вспомнили.– Может, от кандидата в мэры такого-то? – называет фамилию баба Зина с прицелом на приближающиеся местные выборы.– Нет, наверное, от другого, – выдвигает свою гипотезу Мария Сергеевна.– А при чем здесь тогда выборы президента? – резонно замечает тетя Наташа.Подумали, погадали, повздыхали по поводу дороговизны, поругали власть и политиков и принялись за обсуждение болячек. При этом у пенсионерок даже мысли не мелькнуло: а в каких целях могут быть использованы их личные данные?– Это может быть все что угодно – и какие-то предвыборные махинации, и мошенничество. Вариантов на самом деле очень много, – говорит юрист Роман Чумак. – Например, однажды человека может разбудить неожиданный звонок с требованием вернуть долг, а в почтовом ящике окажется повестка в суд. Но никаких кредитов он не брал – просто кто-то нажился на его паспортных данных. Чтобы взять кредит в крупном банке, паспортных данных недостаточно, а вот для оформления микрозайма в интернете, вполне хватит сведений с первых страниц паспорта – серии, номера, даты выдачи, кем и когда выдан, даты рождения. Причем кредит на ничего не подозревающего человека могут повесить не один, а из нескольких микрофинансовых организаций.Также по словам юриста, паспортные данные могут быть использованы при заключении каких-то договоров. На вас могут зарегистрировать фирму-однодневку, которая, например, собирает с людей деньги за предзаказ дорогих товаров, а потом ее «сотрудники» просто исчезают, оставляя «владельца фирмы» один на один с полицией. По вашим паспортным данным могут оформить товар в рассрочку в интернет-магазине. Под вашим именем могут обманывать на сайте объявлений, в качестве гарантии высылая ваши паспортные данные и так далее.– На данный момент законодательство в Украине защищает персональную информацию. За ее разглашение предусмотрена ответственность. То есть если вы кому-то передали свои персональные данные – будь то компания или физическое лицо, – они несут ответственность за их сохранность. Но в реальной жизни персональные данные в Украине никак не защищены, – отмечает Роман Чумак. – И не факт, что ваша база данных не окажется в пользовании какой-то организации, которая будет предлагать ненужный вам товар, а то и в руках мошенников. Самый безобидный вариант – данные могут собираться для карты харьковчанина либо для подтасовки результатов какого-то соцопроса перед выборами. Вполне возможно, что информация собирается для того, чтобы потом от имени этих людей заполнить какие-то анкеты. Поэтому передавать свои личные данные третьим лицам с неизвестной целью ни в коем случае нельзя.