Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пл. Конституции до пр. Независимости, будет запрещено с 18:00 до 18:40 14 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением мирного шествия, посвященного Дню защитника Украины.На этот период ряд автобусов изменят маршруты и будут осуществлять объезд закрытого участка следующим образом:№78э: ст. метро «Госпром» - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту (конечная остановка изменится, высадку пассажиров будут осуществлять на остановке «ст. метро «Госпром»);№119э: пер. Армянский - пл. Павловская - пл. Сергеевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту;№202э: пер. Спартаковский - ул. Университетская (конечная) - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Рудика.Также с 18:00 до 18:40 14 октября будет запрещено движение троллейбусов и автобусов коммунальной формы собственности по ул. Сумской, на участке от пл. Конституции до пр. Независимости. Движение транспорта будет организовано следующим образом:№55: пос. Жуковского (Свято-Николаевский храм) - пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - ул. Чкалова - ул. Лесопарковская - ул. Рудика - ул. Коммуны - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости/пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Коммуны - ул. Рудика - ул. Лесопарковская - ул. Чкалова - ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского - пос. Жуковского (Свято-Николаевский храм);№50: разворотный круг «Пятихатки» - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - автономным ходом разворот через перекресток пр. Независимости/пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - разворотный круг «Пятихатки».№217: пл. Конституции - спуск Бурсацкий - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы (ст. метро «Госпром») - пр. Науки - далее по основному маршруту.№89: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Пушкинская - перекресток ул. Пушкинская - ул Короленко (разворот) - ул. Пушкинская - ул. Веснина - парк им. Горького;№20: пл. Конституции - спуск Бурсацкий - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы (ст. метро «Госпром») - пр. Науки - далее по основному маршруту;№272: ул. Светлая - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - ул. Валентиновская - ул. Барабашова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Харьковская набережная - пер. Армянский - пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции - пр. Московский - Харьковская набережная и далее по основному маршруту.