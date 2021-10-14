Об отключениях в связи с аварийными работами сообщают в КП "Харьковводоканал".

Новобаварский район: ул. Пятисотницкая, 22, ул. Власенко, 24 (п. №1) до 20:00 14.10.21 г.

ул. Пятисотницкая, 22, ул. Власенко, 24 (п. №1) до 20:00 14.10.21 г. Индустриальный район: пр. Александровский, 114 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.21 г.

пр. Александровский, 114 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.21 г. Киевский район: ул. Чкалова, 31, 33, 35, пер. Электроинструментальный, 7 до 20:00 14.10.21 г., ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 15.10.21 г.

ул. Чкалова, 31, 33, 35, пер. Электроинструментальный, 7 до 20:00 14.10.21 г., ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 15.10.21 г. Московский район: ул. Валентиновская (Блюхера), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 15.10.21 г.; пр. Тракторостроителей, 162-а (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.21 г.

ул. Валентиновская (Блюхера), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 15.10.21 г.; пр. Тракторостроителей, 162-а (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.21 г. Немышлянский район: ул. Солнечная, 5 (п. №1, стояк), б-р Богдана Хмельницкого, 26 (спаренный стояк) до 20:00 14.10.21 г.

ул. Солнечная, 5 (п. №1, стояк), б-р Богдана Хмельницкого, 26 (спаренный стояк) до 20:00 14.10.21 г. Основянский район: въезд Рыбасовский (ч/с), ул. Макеевская, 53-а (п. №4, стояк) до 20:00 14.10.21 г.

въезд Рыбасовский (ч/с), ул. Макеевская, 53-а (п. №4, стояк) до 20:00 14.10.21 г. Слободской район: пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 15.10.21 г.

пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 15.10.21 г. Холодногорский район: ул. Старопрудная, 6, 8, 12, ул. Старопрудная (ч/с), пер. Новочеркасский (ч/с), пер. Старопрудный (ч/с), ул. Спортивная (пер. Шаровский) (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 14.10.21 г.

По информации пресс-службы коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: