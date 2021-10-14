В Минздраве опубликовали индикаторы определения уровней эпидемиологической опасности.

Согласно официальным данным МОЗ, Харьковская область продолжает пребывать в «оранжевой» зоне, демонстрируя одни из наихудших эпидемиологических показателей в стране. Помимо лидерства по новым случаям заболевания, в регионе повышен уровень заболеваемости в 8,6 раз (650 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 случаев), коэффициент выявления случаев инфицирования (20,1%, при максимально допустимых 20%) и уровень госпитализации (99,8 случая на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60).Напомним, что Харьковская область продолжает лидировать по новым случаям заболеваемости. За минувшие сутки медики лабораторно подтвердили 1655 случаев коронавирусной инфекции, 457 человек выздоровело, 29 – скончались.Так, по состоянию на 14 октября, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 182677 случаев заболевания, 155052 человек выздоровели, 4261 - скончались.