Авторы публикации раскритиковали режим Российской Федерации и поздравили украинских военных с Днем защитников и защитниц Украины.

На официальной инстаграм-странице Консульства Российской Федерации в Харькове появилась публикация, приуроченная ко Дню защитников и защитниц Украины, в которой авторы обратились с поздравлениями к украинским солдатам, а также осудили политику России по отношению к Украине.«Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине.Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях.Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой», - сообщается в публикации.Стоит отметить, что страница, на которой была размещена публикация, является официально и указана на сайте Консульства.