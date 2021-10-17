Ученые из Швеции и Италии выявили, что у большинства переболевших COVID-19 иммунитет сохраняется до 15 месяцев.

Об этом сообщает News Medical cо ссылкой на статью, которая была опубликована на сайте препринтов bioRxiv.org.Авторы собрали 188 анализов крови у 136 пациентов с коронавирусом, у которых заболевание сопровождалось характерными симптомами и протекало в различной форме, от легкой до тяжелой.В качестве контрольной выборки использовали плазму 108 человек с подтвержденным отрицательным ПЦР-тестом.Результаты показали, что в первые шесть месяцев титры специфических антител IgG у 94% пациентов достигли максимума через 15-28 дней после появления симптомов, постепенно уменьшились примерно в четыре раза к концу шестого месяца, а затем оставались стабильными до 15 месяцев.Дольше сохранялся высокий уровень антител у тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме.Для сравнения ученые оценили уровень специфических IgG антител в плазме вакцинированных. Оказалось, что через 14-35 дней после введения первой дозы вакцины титры антител были аналогичны таковым у переболевших через шесть месяцев после заражения.После второй дозы они соответствовали максимальному уровню естественного ответа у выздоравливающих пациентов.Помимо основного штамма SARS-CoV-2, авторы проверили эффективность антител в отношении бета-, гамма- и дельта-вариантов в течение до 15 месяцев после заражения.Было подтверждено, что нейтрализующая активность антител, хоть и в меньшей степени, сохраняется и для этих вариантов коронавируса.Подчеркивается, что для оценки длительного иммунитета недостаточно того временени, в течение которого проводили исследование, однако очевидно, что у большинства пациентов, перенесших коронавирус, он сохраняется до 15 месяцев после заражения.bioRxiv публикует предварительные научные отчеты, которые не рецензируются и, следовательно, не должны рассматриваться как окончательные, служить ориентирами для клинической практики или рассматриваться как установленная информация.