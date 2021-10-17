В новом графике на 2022 год «Укрзалізниця” ускорит 49 пар поездов. Как сообщили в пресс-службе компании, в топ-5 поездов, пассажиры которых будут добираться до пунктов назначения значительно быстрее, попал и один харьковский.

Так, поезд №77/78 Харьков — Мариуполь будет прибывать в конечную точку на 2 часа 5 минут скорее. Из Мариуполя в Харьков поезд будет приезжать быстрее на 3 часа 29 минут.Кроме этого, №13/14 Киев — Солотвино (на 3 часа 16 минут быстрее из Киева, на 2 часа 20 минут обратно), №84/83 Киев — Мариуполь (на 2 часа 13 минут быстрее из Киева, на 1 час 24 минуты обратно), №108/107 Одесса — Ужгород (на 1 час 15 минут быстрее из Одессы, на 1 час 29 минуты обратно), №145/146 Киев — Измаил (на 49 минут быстрее из Киева, на 1 час обратно).