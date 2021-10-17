У меня аллергия. Она, как правило, начинается с первым весенним цветением и дает о себе знать все лето. Однако уже осень, а у меня вторую неделю респираторная симптоматика. Если бы не пандемия, я бы, конечно, грешила на свою аллергию, а теперь даже не знаю – вдруг у меня так коронавирус проявляется? Иван В.

— И при респираторном аллергозе, и при Covid-19 могут отмечается заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром, – говорит главный врач клинико-диагностической лаборатории Ирина Липчак. – Понятно, что аллергик со стажем хорошо знает, чего ожидать в типичный для аллергии период. Но если человек сталкивается с этим заболеванием впервые, ему сложно отличить симптомы. Поэтому пациенты зачастую связывают свою респираторную симптоматику не с аллергией, а с респираторными инфекциями.С другой стороны, особенности проявления Covid-19 и непредсказуемость его течения могут привести к неправильной трактовке. И аллергик может принять заражение коронавирусом за проявления своей аллергии, начавшейся, возможно, в не совсем типичное время. Например, нос заложен, запахи чувствуются хуже (при аллергии такое тоже бывает), легкий кашель, головная боль и т. д. Пациент пытается лечиться антигистаминными препаратами, естественно, безрезультатно, и при этом не соблюдает правила инфекционной безопасности, заражая окружающих.– При коронавирусной инфекции больше выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления, – отмечает Ирина Липчак. – Как описывают симптомы Covid-19 пациенты? Кашель нечастый, поверхностный, нос заложен, но обильного отделения слизи нет, выражена слабость, болят все мышцы тела. Аллергоз же характеризуется ярко выраженными респираторными проявлениями при относительно нормальном самочувствии, умеренном проявлении интоксикации либо ее отсутствии.В этих случаях, по словам специалиста, поставить правильный диагноз помогут лабораторные исследования. Прежде всего общий анализ крови. При аллергии повышается количество эозинофилов, другие показатели остаются в пределах нормы. При коронавирусе отмечаются характерные изменения лейкоцитарной формулы и уменьшение количества лейкоцитов, а показатели эозинофилов в пределах нормы или снижены.И, конечно же, есть специфические исследования. Для коронавируса – ПЦР-тест, для аллергии — целый перечень тестов, которые оценивают наличие иммуноглобулинов класса Е (IgE) к разным аллергенам.– Также при подозрении на тяжелое течение Covid-19 рекомендовано провести биохимический анализ крови (на С-реактивный белок и ферритин), тесты гемостаза (свертываемости крови): Д-димер, АЧТВ и другие, – рекомендует врач.