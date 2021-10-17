Харьковская художница Таис Реманс готовит коллекцию кукол для персональной выставки в Японии. Она создает фантастические игрушки для взрослых, причем ее работы несут зашифрованные символы и мистический смысл. Впрочем, магия проявляет себя еще в процессе рождения игрушечных созданий: их поведение бывает непредсказуемым даже для самого автора.

На кукол даже не могла смотреть

Фишкой художницы стали зверокуклы

Как работы харьковчанки попали в Японию



Самое сложное – творческие «затыки»



Вместо волка захотел родиться поросенок



Игрушки путешествуют по всему миру

По специальности Таис Реманс – художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Созданием кукол увлеклась еще в детстве: будущая художница очень любила читать сказки, мастерила себе из домашних лоскутков сказочных героев и даже пыталась сама делать выкройки. Первыми игрушечными произведениями были мишка и слоник.– Маме мои игрушки нравилось, а мне – тем более, – смеясь, вспоминает Таис Реманс.По мере взросления в кукольном творчестве художницы наметилась некоторая пауза, и после вуза Таис занималась разными направлениями творчества. Неожиданный старт был дан 13 лет назад, когда коллега предложила поучаствовать в выставке кукол, которая проходила в Харьковской муниципальной галерее.– Мне было интересно, но о профессиональных куклах я тогда еще ничего не знала, – вспоминает Таис Реманс. – Я посмотрела в журнальчике мастер-класс, попробовала и впервые стала участницей выставки кукол. Воодушевившись, поехала в Киев показать свои работы в модной на то время кукольной галерее. Но там мне посоветовали учиться, учиться и учиться, и я очень расстроилась. Решила, что у меня ничего не получается, надолго забросила кукол и даже не могла на них смотреть. Потом начала выставлять на харьковских выставках хенд-мейда сувенирные изделия из фетра и полимерной глины, а десять лет назад заинтересовалась мишками Тедди. Понемногу в моей жизни снова появились куклы: я начала создавать Тедди-долл – нечто среднее между куколкой и животным, игрушка с человеческим личиком и тельцем мишки.Дебют с Тедди вдохновил, и художница приступила к созданию собственных фантастических образов. Сейчас в творческом арсенале Таис Реманс обитает многочисленная игрушечная фауна: тигрята, оленята, медвежата, зайцы, совы, туканы, черепахи, хамелеоны, цикады и даже очень странные земноводные создания аксолотли. Впрочем, персонажи художницы – не игрушечные копии зверушек: автор называет их зверокуклами. Это – полуживотные-полукуклы с антропоморфными, похожими на человеческие, телами и мордочками животных.Таис Реманс делает авторские игрушки в смешанной технике, используя разные материалы, смесь фактур, многослойность. Мелкие детали, ручки и пальчики вылепливает вручную из трех видов глины: самозатвердевающей, запекаемой и глины для флористики. Мягкие, но плотные тельца игрушек одевает в натуральный текстиль – например, японский хлопок.– Японский хлопок очень качественный и фактурный, кроме того, меня привлекает в нем большое разнообразие цвета, – говорит художница. – Основной посыл моих работ – связь, взаимодействие гармония с природой, поэтому я стараюсь использовать натуральные ткани, обильную вышивку в основном с природными растительными орнаментами. Я применяю в работах ручную вышивку: вышиваю в самых разных техниках: в частности, гладью, ришелье, французским узелком, бисером.– Я принимала участие в разных выставках, в том числе и в международных, – рассказывает Таис Реманс. – На одной из них меня заметила организатор ежегодных выставок и владелица галереи в Японии. Она очень тонко чувствует и хорошо представляет, какие работы понравятся японским коллекционерам, и ее выбор работ для выставок становится практически 100%-ным попаданием. Я выставляю свои работы на ежегодных выставках в Японии на протяжении шести лет, а в декабре там впервые пройдет моя персональная выставка. Тема выставки – «Хранители леса». На мой взгляд, главными критериями для японских ценителей коллекционных игрушек являются ярко выраженный авторский стиль, тщательный подход к деталям, качество пошива, использование качественных материалов.На своей персональной выставке в Японии Таис Реманс презентует около двух десятков авторских игрушек, а кроме того, покажет несколько графических работ-фэнтези.– Часть кукол-животных я представлю в бохо-стиле, – делится автор. – Эти игрушки маленькие, милые, уютные, размером с ладошку. Их можно взять в руку, они тактильные, у них нет тонких деталей – например, ручек с пролепленными пальчиками, как у более крупных и более сложных игрушек, которые я тоже представлю на выставке. Куклы будут мифическими и магическими, – в них будет зашифровано множество символов. Например, темой предыдущей выставки в Японии было «Прорастание». Она так меня вдохновила, что я решила продолжить ее и в персональной выставке. Рост можно понимать по-разному: рост творчества, жизненное рождение, перерождение. Так, я представлю на выставке сову, у которой из головы растет омела (я создала ее из флористической глины). У оленя вместо классических рогов тоже будет расти омела и символ зарождающейся Луны, который означает рост, развитие, наполнение, изобилие. На одежде у совы я вышила дерево – отсыл к древу жизни, к роду, который уходит корнями вниз, соединяя земной и подземный мир, мир богов и духов.Как, пожалуй, в любой работе, в создании игрушек есть и самые сложные, и самые любимые моменты.– Самый трудоемкий этап работы – лепка рук, и особенно когда нужно пролепить пальчики, – делится художница. – А самое сложное – «затыки», как я их называю, которые могут продолжаться даже несколько лет. Голова игрушки уже слеплена, а полностью образ никак не рождается. Я очень не люблю такие моменты, и хочется, чтобы образ наконец возник. У меня было несколько таких работ. Лежали они, лежали, я на них смотрела, вертела... А потом вернулось вдохновение – и все получилось. Так почти год лежала и безмолвно смотрела на меня умоляющим взглядом в ожидании своего тельца голова хамелеончика, пока он, наконец, не воплотился полностью. Это самый любимый момент – когда делаешь завершающие штрихи и образ появляется. Когда игрушка рождается, выдыхаешь с радостью и облегчением: «Ура! Родился».Иногда выясняется, что будущей игрушке чем-то не приглянулась идея автора и она выбрала свой путь.– Образ не всегда получается таким, как в первоначальной задумке и фантазиях, – говорит Таис Реманс. – Как-то мне хотелось сделать серенького волка, а в итоге получился поросенок. Меня это очень удивило: я не ожидала, что из начальной задумки у меня выйдет совершенно противоположный персонаж. Но руки так слепили, что-то меня вело. Поросенок меня порадовал. Он получился милым, а потом я сделала ему еще и крылышки. А бывает, что игрушки вредничают и капризничают. Вроде бы уже продуман наряд, приготовлено платьице, закончена вышивка, а игрушка – ни в какую. Говорит: «Не хочу, и все тут. Перешивай». Приходится переделывать. Я смотрю на куклу и вижу: не идет ей. Начинаем искать другие варианты.Не грустно ли автору расставаться с работами, в которые вложена частичка души, с которыми даже налажено взаимопонимание?– Поначалу было сложновато. Первый мишка Тедди мне очень нравился, я его обнимала, – признается Таис Реманс. – Но с хорошими людьми нужно делиться радостью, и мне приятно, что мои игрушки путешествуют по всему миру. Очень приятно, когда люди присылают фотографии моих игрушек на новом месте, пишут замечательные слова. Недавно женщина из Японии сообщила, что болеет ковидом, а моя работа дарит ей радость, помогает справиться с негативными эмоциями.