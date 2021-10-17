Если вы решили, что тратить время и силы на глажение вам надоело, а ходить помятым не хочется, то вам нужен отпариватель. Он приведет одежду в порядок быстро и практически в любом месте — без раскладывания гладильной доски и опасений испортить вещь.

состоят из бойлера, штанги с плечиками для одежды и иногда мини-доски, которая тоже располагается вертикально. Производительность зависит от мощности и скорости расхода пара (обычный пар или паровой удар), а время работы — от объема резервуара для воды в бойлере. Нормальная мощность для вертикального отпаривателя — 1600–1800 Вт, очень хорошая — 2000–2200 Вт. Если объем бойлера составляет 1,5 л, то «парить» можно примерно час, если 3 литра — два часа. Но надо понимать, что 3 литра воды закипают медленнее, поэтому чем больше бойлер, тем дольше придется ждать готовности прибора к работе. Стоит учитывать наличие не только режима «нормальный пар», но и «паровой удар». Хороший уровень удара — это от 80–120 г/мин. Некоторые модели выполняют сразу две функции: отпаривателя и пароочистителя — тогда должны быть специальные насадки-сопла и щетки-тряпочки.почти не требует места для хранения, позволяет отпаривать вещи хоть на вешалках, хоть на спинке стула или сушилке для одежды. Но есть у него и недостатки: низкая мощность и маленький резервуар для воды. Мощность ручного отпаривателя ниже 1200 Вт должна насторожить: толку не будет, лучше искать модели от 1500 Вт. Чем меньше резервуар, тем прибор легче, но маленьких объемов (например, 200 мл) едва хватает на отпаривание одной вещи. Нормальный объем — 500–600 мл, этого хватит на 10-15 минут работы без «дозаправки». Важна возможность долива воды при работе, например, из бутылки или прямо из-под крана. Имеет значние форма рабочей насадки:она может быть угловой со сконцентрированными на уголке отверстиями выхода пара — это даст усиленную проработку сложных зон на рубашках и возможность проникнуть в защипы складок. Есть модели, у которых вместо резервуара можно привинтить бутылку воды: это очень удобно для путешествий– отпарит, но медленно. Это ручные модели, в которых довольно большой бойлер (500–800 мл), и выглядят они, почти как чайнички, только вместо носика — отверстия для выхода пара. Такой отпариватель требует терпения: он не обеспечивает давление пара – тот просто выходит, как из чайника при кипении. Поэтому все отпарится, но неспешно.