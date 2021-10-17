К концу октября количество новых случаев COVID в Украине может превысить 20 тысяч.

Соответствующий прогноз сделали в Национальной академии наук.Ученые установили, что среднее количество новых случаев в Украине увеличилось до 13 175 человек в день, а смертей - 264 случая в день в среднем за последнюю неделю.Академия использовала две модели для построения прогнозов - статистическую модель Facebook Prophet и компартментную модель SEIR-U.Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равняться 14 897 (SEIR_U), 14 650 (Prophet) в течение недели 13-19 октября 2021 года и 18 640 (SEIR_U), 20 922 (Prophet) - в течение недели 20-26 октября 2021 года.Также отмечается, что третья COVID-волна в Украине уже превысила показатели двух предыдущих."Угрожающей, с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности, является ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях", - говорится в прогнозе.В НАН также отметили, что заболеваемость среди детей является самой высокой за все время пандемии, а интенсивность госпитализации приближается к абсолютным максимумам.