В Минздраве опубликовали показатели эпидемиологической опасности по регионам Украины.

Согласно официальным данным Министерства здравоохранения Украины, Харьковская область продолжает пребывать в «оранжевой» зоне, демонстрируя одни из наихудших эпидемиологических показателей в стране. Помимо лидерства по новым случаям заболевания, в регионе повышен уровень заболеваемости в 8,8 раза (660 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 случаев), коэффициент выявления случаев инфицирования (21,2%, при максимально допустимых 20%), уровень госпитализации (103,1 случая на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60), а также загруженность койко-мест с подключенным кислородом (65,7%, при максимально допустимых 65%).Напомним, что Харьковская область продолжает лидировать по новым случаям заболеваемости в стране. За минувшие сутки медики лабораторно подтвердили 1492 случая коронавирусной инфекции, 578 человек выздоровело, 21 – скончались.Так, по состоянию на 15 октября, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 184169 случаев заболевания, 155630 человек выздоровели, 4282 - скончались.