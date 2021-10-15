Об отключениях сообщили в КП "Харьковводоканал".

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №5, стояк), 28-б (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 48-а (п. №1, стояк) до 20:00 15.10.21 г.; ул. Владислава Зубенко, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.21 г.

ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №5, стояк), 28-б (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 48-а (п. №1, стояк) до 20:00 15.10.21 г.; ул. Владислава Зубенко, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 14.10.21 г. Индустриальный район: пр. Архитектора Алешина, 25 (п. №3), ул. Франтишека Крала, 41 (п. №1) до 17:00 15.10.21 г.; пр. Александровский, 114 (п. №1, стояк), ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №2, стояк) до 20:00 15.10.21 г.

пр. Архитектора Алешина, 25 (п. №3), ул. Франтишека Крала, 41 (п. №1) до 17:00 15.10.21 г.; пр. Александровский, 114 (п. №1, стояк), ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №2, стояк) до 20:00 15.10.21 г. Киевский район: ул. Героев Труда, 4-б (п. №4), ул. Саперная, 12 (п. №2) до 17:00 15.10.21 г.; ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 15.10.21 г.

ул. Героев Труда, 4-б (п. №4), ул. Саперная, 12 (п. №2) до 17:00 15.10.21 г.; ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 15.10.21 г. Основянский район: шоссе Мерефянское, 26 (п. №4) до 17:00 15.10.21 г.

шоссе Мерефянское, 26 (п. №4) до 17:00 15.10.21 г. Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №3) до 17:00 15.10.21 г.; пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №11, стояк) до 20:00 15.10.21 г.; ул. Ньютона, 113 (п. №5, стояк) до 17:00 16.10.21 г.

пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №3) до 17:00 15.10.21 г.; пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №11, стояк) до 20:00 15.10.21 г.; ул. Ньютона, 113 (п. №5, стояк) до 17:00 16.10.21 г. Холодногорский район: ул. Большая Панасовская (ч/с) до 20:00 15.10.21 г.

ул. Большая Панасовская (ч/с) до 20:00 15.10.21 г. Шевченковский район: ул. 23 Августа, 55-б (п. №1, стояк), пр. Науки, 66-а (п. №1, стояк) до 20:00 15.10.21 г.

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтов, 15 октября в Харькове не будет холодной воды по следующим адресам: