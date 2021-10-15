Об этом сообщил сам политик на своем телеграм-канале.

Украинский политик Михаил Добкин перечислил на нужды здравоохранения Харькова средства со своей избирателной кампании. Всего, по словам Добкина было оборудовано кислородными баллонами 20 машин скорой помощи и 20 бригад медиков"Как и обещал отчитываюсь. К большому сожалению, Харькову нужно все больше и больше скорых, оборудованных кислородом, чтобы тяжелых пациентов довозить до больниц. А теперь ещё и, в том числе, довозить до больниц в другие города области", - в частности написал политик."Кислородные баллоны в Украине, - продолжил Михаил Добкин, - "разметают", но нам повезло! Мы успели. Первые 40 штук в Харькове и уже переданы в Центр экстренной медицинской помощи. Все баллоны уже заправлены кислородом и готовы к работе"."Итого: +20 скорых со стационарным кислородом для перевозки тяжёлых пациентов, + 20 бригад с переносными кислородными баллонами. Это только начало. Меньше рекламы на бордах, больше спасённых жизней!" – подытожил политик.