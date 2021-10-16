Список отключения опубликовали на сайте КП "Харьковводоканал".

Московский район: ул. Владислава Зубенко , 15 (п. №1, стояк) до 20:00 16.10.21 г., ул. Светлая, 4 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская, 52 (стояк) до 17:00 17.10.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 17.10.21 г.

ул. Владислава Зубенко , 15 (п. №1, стояк) до 20:00 16.10.21 г., ул. Светлая, 4 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская, 52 (стояк) до 17:00 17.10.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 17.10.21 г. Индустриальный район: пр. Архитектора Алешина, 25 (п. №3) до 17:00 16.10.21 г.; пр. Александровский, 114 (п. №1, стояк), ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №2, стояк) до 20:00 16.10.21 г.

пр. Архитектора Алешина, 25 (п. №3) до 17:00 16.10.21 г.; пр. Александровский, 114 (п. №1, стояк), ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №2, стояк) до 20:00 16.10.21 г. Киевский район: ул. Саперная, 12 (стояк), въезд Пушкинский, 11-а (п. №1, стояк) до 20:00 16.10.21 г.; ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 17.10.21 г.

ул. Саперная, 12 (стояк), въезд Пушкинский, 11-а (п. №1, стояк) до 20:00 16.10.21 г.; ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 17.10.21 г. Немышлянский район: пр. Московский, 254, ул. Танкопия, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 16.10.21 г.

пр. Московский, 254, ул. Танкопия, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 16.10.21 г. Основянский район: ул. Вокзальная, 10 (п. №2, стояк) до 17:00 16.10.21 г.

ул. Вокзальная, 10 (п. №2, стояк) до 17:00 16.10.21 г. Слободской район: пр. Льва Ландау, 20 (п. №3, стояк) до 20:00 16.10.21 г.; пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №11, стояк) до 20:00 17.10.21 г.

пр. Льва Ландау, 20 (п. №3, стояк) до 20:00 16.10.21 г.; пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №11, стояк) до 20:00 17.10.21 г. Холодногорский район: ул. Большая Панасовская (ч/с) до 20:00 16.10.21 г.

ул. Большая Панасовская (ч/с) до 20:00 16.10.21 г. Шевченковский район: пр. Победы, 72-а,б, пр. Науки, 66-а (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк), пр. Победы, 77 (п. №6, стояк), пр. Победы, 66-л (п. №1) до 20:00 16.10.21 г.

Как сообщили в коммунальном предприятии, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ, 16 октября в Харькове будет временно прекращена подача холодной воды по следующим адресам: