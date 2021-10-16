Регион продолжает быть под угрозой «красной» зоны с превышением трех показателей эпидемиологической опасности.

Согласно официальным данным Министерства здравоохранения Украины, Харьковская область продолжает пребывать в «оранжевой» зоне, демонстрируя одни из наихудших эпидемиологических показателей в стране.В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости в 8,86 раза (665 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения), коэффициент выявления случаев инфицирования (20,3%, при максимально допустимых 20%), уровень госпитализации (96,5 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60). Также на грани допустимых норм находится загруженность койко-мест с подключенным кислородом (64,8%, при максимально допустимых 65%).Напомним, что Харьковская область продолжает быть среди из лидеров по новым случаям заболеваемости в стране. За минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1293 случая коронавирусной инфекции, 700 человек выздоровело, 19 – скончались.Так, по состоянию на 16 октября, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 185492 случаев заболевания, 156330 человек выздоровели, 4301 - скончались.