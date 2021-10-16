Пожар произошел ночью в Шевченковском районе города Харькова.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, 16 октября в 1:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице Отакара Яроша.К месту вызова немедленно направили дежурный караул в составе трех отделений, на момент прибытия которых из окна квартиры шел плотный дым.«Бойцы провели оперативное развертывание и пошли в разведку звеном газодымозащитной службы, во время которой в одной из комнат нашли 75-летнюю хозяйку дома. Благодаря оперативности пожарных женщина не пострадала», - рассказали в ГСЧС.По данным спасателей, пожар произошел в жилой комнате, где горели домашние вещи, а площадь возгорания составляла 10 кв.м. Локализовать пожару удалось в 2:36, а полностью ликвидировать в 3:13.