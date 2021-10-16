Из-за короткого замыкания в одной из квартир жилого дома в Лозовой произошел пожар.

По информации Службы по чрезвычайным ситуациям, накануне вечером, 15 октября, спасатели получили сообщение о том, что в городе Лозовая произошел пожар в одном из девятиэтажных домов, где горела квартира на втором этаже.На момент прибытия спасателей 19-летний хозяин квартиры успел погасить возгорание, однако во время тушения он получил ожоги рук и отравление угарным газом. Как сообщили пожарные, от госпитализации мужчина отказался.По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электросети.