В полиции открыли уголовное дело по факту поножовщины, которая закончилась смертью для 51-летней женщины.

Как рассказали в Национальной полиции, 14 октября в полицию обратился 68-летний житель Чугуева. Мужчина сообщил, что смертельно ранил знакомую, которая напала на него с ножом.По информации правоохранителей, харьковчанин находился в своем дачном доме в селе Юрченково. В тот день он встретился с женщиной и пригласил ее в гости. Вечером после совместного употребления алкоголя гражданка пошла домой, а заявитель лег спать. Через некоторое время женщина вернулась в дом собутыльника и ударила его ножом в горло. Мужчина выхватил у нее нож и нанес ей несколько ударов в спину. От полученных травм женщина скончалась на месте.На данный момент мужчина задержан, а по факту происшествия следователи открыли производство по статье за умышленное убийство. Если вина пенсионера будет доказана, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.