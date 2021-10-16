Полиция выясняет обстоятельства конфликта, в котором принимал участие машинист электропоезда.

Как рассказали правоохранители, накануне в полицию поступил рапорт о том, что на станции метро "Проспект Гагарина" в вагоне электропоезда произошла драка с участием машиниста и одного из пассажиров. Об этос служители правопорядка узнали из публикаций в социальных сетях города.Сообщается, что никто из участников конфликта в полицию не обращался, однако правоохранители проводят проверку произошедшего и зарегистрировали информацию в реестре.