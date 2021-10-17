По данным КП "Харьковводоканал" отключения связаны с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ.

Московский район: ул. Светлая, 4 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская, 35/81 (п. №5, стояк) до 17:00 17.10.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №6, стояк), 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 17.10.21 г.

Индустриальный район: пр. Александровский, 114 (п. №1, стояк), ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №2, стояк), ул. Библика, 57 (п. №1, стояк) до 20:00 17.10.21 г.

Киевский район: ул. Астрономическая, 35-д (стояк), ул. Саперная, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 17.10.21 г.

Немышлянский район: шоссе Салтовское, 256 (п. №3, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 5 (п. №8, стояк) до 17:00 17.10.21 г., ул. Высокогорная (ч/с), ул. Плодородная (ч/с), проезд Высокогорный (ч/с), пер. Высоковольтный (ч/с), пер. Плодородный (ч/с), пер. 1-й Плодородный (ч/с) до 20:00 17.10.21 г.

Слободской район: пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №11, стояк), пр. Льва Ландау, 20 (п. №3, стояк) до 20:00 17.10.21 г.

Холодногорский район: ул. Маршала Малиновского, 10/14 (спаренный стояк) до 20:00 17.10.21 г., ул. Большая Панасовская(ч/с), ул. Суздальские Ряды (ч/с) до 20:00 17.10.21 г.

Шевченковский район: пр. Науки, 66-а (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк), ул. Тобольская, 31 (п. №2) до 20:00 17.10.21 г.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, 17 октября в Харькове не будет холодного водоснабжения по следующим адресам: