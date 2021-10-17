Уровень заболеваемости в регионе превышает максимально допустимый показатель почти в девять раз.

Согласно официальным данным Министерства здравоохранения Украины, Харьковская область продолжает пребывать в «оранжевой» зоне, демонстрируя соответствующие эпидемиологические показатели в стране.В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости в 8,8 раза (660 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения) и уровень госпитализации (96,5 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60). Также на грани допустимых норм находится загруженность койко-мест в больницах (62,2%%, при максимально допустимых 65%).Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 948 случаев коронавирусной инфекции, 477 человек выздоровело, 23 – скончались. Это второй показатель в стране по количеству заболевших и умерших.Так, по состоянию на 17 октября, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 186410 случаев заболевания, 156807 человек выздоровели, 4324 - скончались.