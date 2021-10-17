Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей и событий, которыми жил регион за минувшую неделю.

На Харьковщине активно штрафуют нарушителей карантина

Новых случаев заболевания: 8426

Летальные случаи: 158

Случаи выздоровления: 3377

В Украине правоохранители зафиксировали 118664 нарушения правил соблюдения карантина.Умерла директор Харьковского торгово-экономического колледжа Людмила Радченко.Соответствующее предложение депутатов фракции "Разом!" поддержали в Харьковском городском совете.В результате отравления дикорастущими грибами в Харьковской области умерла пенсионерка.Осенние каникулы в харьковских школах начнутся с понедельника, 18 октябряРоссийские конфеты с консервами, креативные укрытия для перемещения наркотических веществ и нашпигованное марихуаной авто – Харьковская таможня представила горячий топ нарушений, выявленных в сентябре.Лозовой включат отопление не раньше 25 октября из-за ограниченных лимитов газа.Исполняющий обязанности директора Харьковской областной государственной лаборатории вымогал у своей подчиненной деньги за то, чтобы ходить на работу.Авторы публикации раскритиковали режим Российской Федерации и поздравили украинских военных с Днем защитников и защитниц Украины.У жительницы Харькова произошла клиническая смерть из-за коронавирусной инфекции.В полиции открыли уголовное дело по факту поножовщины, которая закончилась смертью для 51-летней женщины.Тело женщины обнаружила соседка, которая сразу же вызвала полицию.