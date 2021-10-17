Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей и событий, которыми жил регион за минувшую неделю.На Харьковщине активно штрафуют нарушителей карантина
В Украине правоохранители зафиксировали 118664 нарушения правил соблюдения карантина.
В Харькове умерла директор известного колледжа
Умерла директор Харьковского торгово-экономического колледжа Людмила Радченко.
В Харькове Блок Светличной добился введения муниципальных надбавок для медиков
Соответствующее предложение депутатов фракции "Разом!" поддержали в Харьковском городском совете.
Под Харьковом женщина насмерть отравилась грибами
В результате отравления дикорастущими грибами в Харьковской области умерла пенсионерка.
Харьковских школьников отправляют на каникулы
Осенние каникулы в харьковских школах начнутся с понедельника, 18 октября
Нарушители придумывают все новые способы обмануть харьковских таможенников
Российские конфеты с консервами, креативные укрытия для перемещения наркотических веществ и нашпигованное марихуаной авто – Харьковская таможня представила горячий топ нарушений, выявленных в сентябре.
В крупном городе под Харьковом не хватает газа для отопления
Лозовой включат отопление не раньше 25 октября из-за ограниченных лимитов газа.
В Харькове разоблачили чиновника-вымогателя
Исполняющий обязанности директора Харьковской областной государственной лаборатории вымогал у своей подчиненной деньги за то, чтобы ходить на работу.
На странице Консульства РФ в Харькове появилась публикация с критикой режима Путина
Авторы публикации раскритиковали режим Российской Федерации и поздравили украинских военных с Днем защитников и защитниц Украины.
В Харькове медикам скорой пришлось реанимировать пенсионерку с COVID-19
У жительницы Харькова произошла клиническая смерть из-за коронавирусной инфекции.
В Чугуеве пенсионер убил женщину, которая ранила его ножом в шею
В полиции открыли уголовное дело по факту поножовщины, которая закончилась смертью для 51-летней женщины.
В Харькове во дворе частного дома собаки загрызли пенсионерку
Тело женщины обнаружила соседка, которая сразу же вызвала полицию.
Статистика заболеваемости COVID-19 за неделю по Харькову и Харьковской области:
- Новых случаев заболевания: 8426
- Летальные случаи: 158
- Случаи выздоровления: 3377