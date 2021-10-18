Мужчина съехал в кювет на своем авто и перевернулся. От полученных травм он скончался на месте.

Как сообщили в полиции, авария произошла накануне утром, 17 октября, на трассе «Харьков - Ахтырка - Сумы». Во время движения водитель «ВАЗ 2106» не справился с управлением, выехал на обочину, съехал в кювет и перевернулся, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью.Информация по данному факту зарегистрирована правоохранителями в Едином учете заявлений и сообщений Богодуховского районного отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.