В КП "Харьковводоканал" опубликовали список аварийных отключений холодной воды в Харькове.

Холодногорский район: ул. Маршала Малиновского, 10/14 (спаренный стояк), ул. Славянская, 6 (п. №2, стояк), ул. Большая Панасовская (ч/с) до 20:00 18.10.21 г.

ул. Маршала Малиновского, 10/14 (спаренный стояк), ул. Славянская, 6 (п. №2, стояк), ул. Большая Панасовская (ч/с) до 20:00 18.10.21 г. Индустриальный район: пр. Александровский, 114 (п. №1, стояк), ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №2, стояк) до 20:00 18.10.21 г.

пр. Александровский, 114 (п. №1, стояк), ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №2, стояк) до 20:00 18.10.21 г. Киевский район: ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 18.10.21 г.

ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 18.10.21 г. Московский район: ул. Светлая, 4 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская, 35/81 (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 126-а (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №5, стояк) до 17:00 18.10.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №6, стояк), 28-б (п. №1, стояк), ул. Рижовская, 2, 3, 4, ул. Юрьевская (ч/с), ул. Юрьевская, 15, 17, 18 до 20:00 18.10.21 г.

ул. Светлая, 4 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская, 35/81 (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 126-а (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №5, стояк) до 17:00 18.10.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №6, стояк), 28-б (п. №1, стояк), ул. Рижовская, 2, 3, 4, ул. Юрьевская (ч/с), ул. Юрьевская, 15, 17, 18 до 20:00 18.10.21 г. Немышлянский район: шоссе Салтовское, 256 (п. №3, стояк) до 17:00 18.10.21 г., ул. Высокогорная (ч/с), пер. Высокогорный (ч/с), проезд Высокогорный (ч/с), проезд 2-й Высокогорный (ч/с), проезд 3-й Высокогорный (ч/с), проезд 4-й Высокогорный (ч/с), проезд Велозаводский (ч/с), ул. Плодородная (ч/с), пер. Плодородный (ч/с), ул. Подъемная (ч/с), пер. Котельный (ч/с) до 20:00 18.10.21 г.

шоссе Салтовское, 256 (п. №3, стояк) до 17:00 18.10.21 г., ул. Высокогорная (ч/с), пер. Высокогорный (ч/с), проезд Высокогорный (ч/с), проезд 2-й Высокогорный (ч/с), проезд 3-й Высокогорный (ч/с), проезд 4-й Высокогорный (ч/с), проезд Велозаводский (ч/с), ул. Плодородная (ч/с), пер. Плодородный (ч/с), ул. Подъемная (ч/с), пер. Котельный (ч/с) до 20:00 18.10.21 г. Слободской район: пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №11, стояк), пр. Льва Ландау, 20 (п. №3, стояк) до 20:00 18.10.21 г.

пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №11, стояк), пр. Льва Ландау, 20 (п. №3, стояк) до 20:00 18.10.21 г. Шевченковский район: пр. Науки, 66-а (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк) до 20:00 18.10.21 г.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: