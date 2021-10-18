В Минздраве опубликовали статистику эпидемиологической ситуацией по регионам Украины.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, Харьковская область продолжает находиться в оранжевой зоне карантина с превышением эпидемиологических показателей по трем пунктам. В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости в 8,92 раза (669 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения) и уровень госпитализации (100,8 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60).Также на грани допустимых норм находится загруженность койко-мест в больницах (61,9%%, при максимально допустимых 65%).Напомним, что за минувшие стуки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 823 случаев коронавирусной инфекции, 741 человек выздоровело, 16 – скончались.Так, по состоянию на 18 октября, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 187233 случаев заболевания, 157548 человек выздоровели, 4340 - скончались.