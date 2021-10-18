ДТП в Харькове закончилось гибелью мужчины. Еще двух людей госпитализировали.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, авария произошла накануне вечером, 17 октября, на перекрестке проспекта Архитектора Алешина и улицы Мира, где микроавтобус "Renault Mascott 110" столкнулся с автомобилем "Honda CR-V".В результате столкновения пострадали водитель и пассажирка "Honda CR-V", 1964 и 1963 рождения. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Водитель микроавтобуса погиб на месте. По словам спасателей, 27-летний мужчина попал под свое же авто, которое перевернулось на бок.