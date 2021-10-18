Один раз медикам удалось успешно реанимировать пациента.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи, на прошлой неделе бригады скорой помощи 13063 раз выезжали на вызовы к пациентам, из которых 3846 человек пришлось госпитализировать.Констатировано нестабильных стенокардий - 207, острых инфарктов миокарда - 67, острых нарушений мозгового кровообращения до 3-х часов - 107, роды в присутствии бригады - 3.Кроме того, медики сообщают о 237 смертельных случаев, из которых 194 произошли до приезда бригады скорой помощи. Одного человека удалось реанимировать.