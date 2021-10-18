О новорожденных рассказали в Центре здоровья.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, за пять дней в Харькове родился 151 ребенок. В частности, 13 октября, в городе родился 41 ребенок: 15 мальчиков и 26 девочек. В четверг, 14 октября, было 28 новорожденных: 14 мальчиков и 14 девочек. В пятницу, 15 октября, родилось 32 ребенка: 14 мальчиков и 18 девочек. В субботу, 16 октября, на свет появилось 28 детей: 16 мальчиков и 12 девочек, в том числе одна двойня – мальчик и девочка, которые родились в городском перинатальном центре.