Причиной пожара стало нарушение при эксплуатации печного отопления.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел накануне, 17 октября. В 18:49 на номер «101» поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в поселке Ржавец горит баня.На ликвидацию пожара были направлены два отделения спасателей 49-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. На момент прибытия спасателей площадь пожара составила 20 кв.м.Благодаря оперативным действиям пожарных в 19:37 удалось локализовать пожар и полностью потушить в 20:15.