Сегодня утром, во время патрулирования Основянского района города, патрульные получили вызов о грабеже на Мерефянском шоссе.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, по предварительной информации мужчина украл пакет с личными вещами и документами потерпевшей, после чего ограбил еще одну женщину, выхватив у нее сумку с деньгами и мобильным телефоном.«Во время отработки вызова, на проспекте Гагарина патрульные заметили мужчину, который подпадал под ориентировку. При появлении правоохранителей гражданин заметно занервничал и начал убегать, но бесполезно. Полицейские сразу догнали и задержали беглеца», - рассказали в полиции.Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.