Пострадавшего подростка госпитализировали в больницу.

По информации отдела коммуникаций областного главка полиции, накануне вечером, 17 октября, на улице Героев Труда грузовой автомобиль «MAN» под управлением мужчины 1968 года рождения наехал на мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на улице Героев Труда.В результате аварии 12-летний подросток получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.На данный момент правоохранители зарегистрировали информацию о ДТП в Едином реестре и устанавливают все обстоятельства происшествия.