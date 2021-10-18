Об этом украинский системный аналитик Евгений Истребин написал на своей странице в соцсетях.

По словам Евгения Истребина, власти Харькова манипулируют статистикой заполнения коек, чтоб не попасть в красную зону карантинных ограничений.«Харьковская гор больница №17. По состоянию на 16 октября в больнице всего 372 пациента +6 за сутки.А вот второй график, заполнение койкомест с кислородом. Накануне было заполнено 366, а потом за одни сутки освободилось сразу -132 места. И осталось 234 койки занятые с кислородом.Смотрите итог372 ( +6 ) - всего пациентов234 ( -132 ) - койки с кислородомВ итоге по области заполнение коек с кислородом опустилось с 64,8% до 62,2%. Если бы не эти приписки только в одной больнице, то показатель занятости коек с кислородом был бы 64,9% Остальные проценты надо искать по другим больницам.Вот еще пример. Харьковская гор.больница №13155 (-5) - всего пациентов124 ( -36) - занятые койки с кислородом.Приписки видны не вооруженным глазом.Общее заполнение больниц по Украине 61%С кислородом - 60,3% ( разница -0,7 п.п. )А в Харьковской области все по другомОбщее заполнение больниц - 70,6%Заполнение с кислородом - 62,2% ( разница -8,4 п.п. )По Украине разница -0,7 п.п., а в Харьковской области разница -8,4 п.п. Можно подумать что в Харьковской области другой Ковид гуляет.», - пишет эксперт.