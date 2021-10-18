В Украине за неделю от коронавируса умерли 2 307 человек, что на 22% больше, чем неделей ранее.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.По его словам, за все время пандемии в Украине 52% летальных исходов среди COVID-больных пришлось на возрастную группу 70+. Еще 29% были зафиксированы среди украинцев в возрасте 60-69 лет.Как отметил Кузин, за прошедшую неделю в стране было выявлено более 105 тысяч новых случаев коронавируса, это на 11% больше, чем неделей ранее.