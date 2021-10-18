Харьковчане просят установить светофоры на проблемных перекрестках на Москалевке.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета."Установить светофоры на перекрестках улицы Москалевской и улицы Черепановых, улицы Москалевской и улицы Гольдберговской. Эти перекрестки являются аварийно опасными, там часто происходят ДТП", - сказано в тексте.Отметим, в текущем году это уже третья петиция с предложением установить светофор на перекрестке Москалевской и Черепановых. Авторы традиционно апеллируют к большой загрузке перекрестка и плохой видимости на нем, однако петиции пока не набирали 5000 подписей, необходимых для рассмотрения мэрией.