В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США украинским Вооруженным силам.

Об этом сообщил телеканал Дом в понедельник, 18 октября.В частности, телеканал обнародовал видео с комментарием полковника медслужбы уполномоченного командования Медсил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александра Матийчука.По его словам, самолет доставил медицинские средства и вооружение с боеприпасами в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США для ВСУ.Полковник назвал такую помощь шагом к полной совместимости ВСУ со странами-членами НАТО.