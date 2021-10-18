Каждый установленный объект обошелся харьковскому бюджету в 304 тысячи гривен.На площади Свободы установили клумбы-лавочки, общая стоимость которых составила 10,6 миллиона гривен. Всего городские власти заказали 33 клумбы "Oasis", каждая из которых обошлась бюджету в 304 тысячи гривен.
Аукцион состоялся в августе текущего года, победителем которого стала фирма «ЛІДЕР БУД ЛТД», принадлежащая предпринимателю Игорю Толдинову.
По информации Харьковского антикоррупционного центра, для сравнения, за 10 миллионов гривен Первомайская центральная районная больница в Харьковской области летом заключила договор на приобретение системы рентгеновской компьютерной томографии всего тела.